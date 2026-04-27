プロ野球・DeNAは27日、伊勢大夢投手と蝦名達夫選手が「名誉海老大使」に就任することを発表しました。

この「名誉海老大使」とは、日本海老協会が任命する役職のこと。「海老」食文化の象徴的存在として普及促進活動などを行うことが目的とされています。なお、今回の就任は14歳の子どものコメントが起因に。『こども海老大使』の伊勢蝦子さん(14歳)が「横浜DeNAベイスターズのイセエビコンビのようにエビ大使になれて嬉しいです。伊勢選手と蝦名選手のように、私も海老の魅力発信を頑張っていきたいです」とメッセージを寄せたことが、今回の就任打診につながりました。

就任に際し、伊勢投手は「“伊勢海老”のように、チームを盛り上げていきたい」と意気込み。「『伊勢海老』は威勢や繁栄の象徴と言われていますので、蝦名選手とともにチームを盛り上げていけるよう頑張っていきます」とコメントを寄せました。ともに蝦名選手も「野球で活躍し、“エビ”という言葉を広げていきたい」と意気込み。「名誉海老大使のお話をいただいた際は驚きましたが、大変光栄に思い、お受けさせていただきました。野球でしっかり活躍し、“エビ”という言葉がより多くの方に親しまれるよう頑張っていきます」と語っています。

今後、両選手は競技活動を最優先としながら、海老の魅力発信に関する広報活動や、PR・記念用途の海老の贈呈などを行うとのことです。