「あんたみたいな娘はいらない」そう言った母が、老後は私と同居したいと言い出した話

筆者の友人・H美は2人姉妹。しかし、幼い頃から妹だけが可愛がられ、自分に対しては常に冷たい態度をとられていたそうです。自分の想いをぶちまけたH美に母親が放った暴言。H美は言いようのない孤独感の中で生きていました。

あんたはいらない

私は5歳年下の妹との2人姉妹です。



小さい頃から母は妹ばかりを可愛がり、子ども心にも寂しい思いをしていました。



父は分け隔てなく接してくれていましたが、母はまるで私がいないかのような態度をとり続けていたのです。

私が中学生になった頃、母と喧嘩になり「どうしてY美（妹）ばかりを可愛がるの？」と言ってしまったとき、母が言ったのは「あんたみたいな娘はいらない」というとんでもない一言。



母への反感から私は高校卒業と同時に就職し、寮に入るために家を出ました。



そのときも「出て行ってくれてやっとせいせいするわ」と言われ、心底傷ついたのです。

父の葬儀

その後、妹は結婚して独立。

父が病気で他界したとき、久しぶりに母と顔を合わせました。

母は葬儀が終わると「お父さんのことが大嫌いだった。浮気はするし、お金にはだらしないし」と文句を言い始めました。



葬儀が終わって間もないのに、何てことを言うんだろうと思っていた私。



そして母は私に向かって「あんたは顔がお父さんにソックリ！ だから好きになれなかったのよねぇ」と言ったのです。