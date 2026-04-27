11年ぶりの「薄ミュ」黎明録10.16開幕 木村聖哉が井吹龍之介、百名ヒロキが土方歳三、久保田秀敏が近藤勇に
ミュージカル『薄桜鬼 真改』黎明録より、公演日程、劇場、メインキャストが発表された。
【写真】新たな顔ぶれで11年ぶりに上演！ ミュージカル『薄桜鬼 真改』黎明録キャスト陣
シリーズ累計100万本を超える大人気ゲーム『薄桜鬼』を原作としたミュージカル『薄桜鬼』は、2012年に毛利亘宏による脚本・演出で1作目を上演。シリーズを重ね、2018年に西田大輔氏体制のもと『志譚 土方歳三 篇』を上演し、2022年にシリーズ10周年を迎えた。
2024年に再び毛利へ襷が渡り、脚本も新たに『真改 土方歳三 篇』『真改 藤堂平助 篇』を上演、2025年12月には、『HAKU‐MYU LIVE 4』を東京・大阪で行い大好評を博した。
2015年以来11年ぶりとなる「黎明録」上演にあたり、新選組キャストの顔ぶれが大きく変わる。
これまでのキャストの志を担い続投出演となる田口司、副長・土方歳三役として座組を牽引してきた久保田秀敏は局長・近藤勇役となり、主演・井吹龍之介役には木村聖哉、新たな土方歳三役には百名ヒロキを迎え、次世代を担うキャストたちが「薄ミュ」に新たな風を吹かせる。
2012年に始まったミュージカル『薄桜鬼』は、本日4月27日に14周年を迎えた。15年目の新たなスタートを切る「薄ミュ」シリーズにも期待が高まる。
ミュージカル『薄桜鬼 真改』黎明録は、東京・天王洲 銀河劇場にて10月16日〜25日上演。
キャストは以下の通り。
＜■ミュージカル『薄桜鬼 真改』黎明録キャスト＞
■ミュージカル『薄桜鬼 真改』黎明録キャスト
井吹龍之介役：木村聖哉
土方歳三役：百名ヒロキ
沖田総司役：中本大賀
斎藤一役：三井淳平
藤堂平助役：平松來馬
原田左之助役：藤田浩太朗
永倉新八役：二階堂心
山南敬助役：井澤巧麻
山崎烝役：田口司
近藤勇役：久保田秀敏
新見錦役：竹内尚文
雪村綱道役：白崎誠也
芹沢鴨役：谷口賢志 ほか
【写真】新たな顔ぶれで11年ぶりに上演！ ミュージカル『薄桜鬼 真改』黎明録キャスト陣
シリーズ累計100万本を超える大人気ゲーム『薄桜鬼』を原作としたミュージカル『薄桜鬼』は、2012年に毛利亘宏による脚本・演出で1作目を上演。シリーズを重ね、2018年に西田大輔氏体制のもと『志譚 土方歳三 篇』を上演し、2022年にシリーズ10周年を迎えた。
2024年に再び毛利へ襷が渡り、脚本も新たに『真改 土方歳三 篇』『真改 藤堂平助 篇』を上演、2025年12月には、『HAKU‐MYU LIVE 4』を東京・大阪で行い大好評を博した。
これまでのキャストの志を担い続投出演となる田口司、副長・土方歳三役として座組を牽引してきた久保田秀敏は局長・近藤勇役となり、主演・井吹龍之介役には木村聖哉、新たな土方歳三役には百名ヒロキを迎え、次世代を担うキャストたちが「薄ミュ」に新たな風を吹かせる。
2012年に始まったミュージカル『薄桜鬼』は、本日4月27日に14周年を迎えた。15年目の新たなスタートを切る「薄ミュ」シリーズにも期待が高まる。
ミュージカル『薄桜鬼 真改』黎明録は、東京・天王洲 銀河劇場にて10月16日〜25日上演。
キャストは以下の通り。
＜■ミュージカル『薄桜鬼 真改』黎明録キャスト＞
■ミュージカル『薄桜鬼 真改』黎明録キャスト
井吹龍之介役：木村聖哉
土方歳三役：百名ヒロキ
沖田総司役：中本大賀
斎藤一役：三井淳平
藤堂平助役：平松來馬
原田左之助役：藤田浩太朗
永倉新八役：二階堂心
山南敬助役：井澤巧麻
山崎烝役：田口司
近藤勇役：久保田秀敏
新見錦役：竹内尚文
雪村綱道役：白崎誠也
芹沢鴨役：谷口賢志 ほか