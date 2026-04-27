乃木坂46金川紗耶、1st写真集発売決定「目標に掲げてきた」 抜群プロポーションでランジェリー＆水着にも挑戦
アイドルグループ・乃木坂46の4期生、金川紗耶（24）の1st写真集(タイトル未定、DONUTS／主婦の友社)が、6月30日に発売することが決定した。
【写真】かわいい！“やんちゃん”の魅力たっぷりな先行カット公開
女性ファッション誌『Ray』では専属モデルとしても活躍し「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影された。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのないさまざまな表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。
ファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ金川だからこそ着こなせる、衣装の数々にもこだわった。くしゃっと笑う自然体なかわいさと、思わず見惚れてしまう洗練された大人の色気。24歳の今だからこそ実現できた、珠玉の写真集となっている。
記念すべき第1弾の先行カットでは、ドゥブロブニクの街で自由気ままにはしゃぐ愛らしい3枚を公開。息を飲むような美しい絶景の中で、輝きを放つ“やんちゃん”の多幸感が表現されている。
情報解禁とともに写真集公式X(@saya_1stphoto)も開設。オフショットや最新情報を随時更新予定。
■金川紗耶 コメント
目標に掲げてきた写真集をついに出させていただくことになりました。
海外旅行の経験はほとんどなかったのですが、憧れていたヨーロッパの地で撮影をさせていただいて、心から楽しい時間を過ごせました。
キレイな景色を眺めて、美味しいものを食べて、アクティブに動き回って…。
撮影していただいた写真を見ていたら、どの瞬間も自分が本当に楽しそうに笑っていて、
アイドルとしての金川紗耶の姿だけではなく、1人の人間として素の金川紗耶が表現された1冊になったなと感じています。
一緒に海外旅行を楽しんでいる気分を味わいながら、楽しんで見ていただけるとうれしいです！
■プロフィール
金川紗耶（かながわ・さや）。2001年10月31日生まれ。24歳。北海道出身。O型。18年8月、坂道合同オーディションに合格。同年12月、乃木坂46 4期生のメンバーとしてデビュー。20年には女性ファッション誌『Ray』の専属モデルにも抜擢。22年には地元・北海道日本ハムファイターズの試合にて「きつねダンス」を披露し、大きな話題に。グループ活動に加え、バラエティやラジオ出演などマルチに活躍の場を広げている。
【写真】かわいい！“やんちゃん”の魅力たっぷりな先行カット公開
女性ファッション誌『Ray』では専属モデルとしても活躍し「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影された。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのないさまざまな表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。
記念すべき第1弾の先行カットでは、ドゥブロブニクの街で自由気ままにはしゃぐ愛らしい3枚を公開。息を飲むような美しい絶景の中で、輝きを放つ“やんちゃん”の多幸感が表現されている。
情報解禁とともに写真集公式X(@saya_1stphoto)も開設。オフショットや最新情報を随時更新予定。
■金川紗耶 コメント
目標に掲げてきた写真集をついに出させていただくことになりました。
海外旅行の経験はほとんどなかったのですが、憧れていたヨーロッパの地で撮影をさせていただいて、心から楽しい時間を過ごせました。
キレイな景色を眺めて、美味しいものを食べて、アクティブに動き回って…。
撮影していただいた写真を見ていたら、どの瞬間も自分が本当に楽しそうに笑っていて、
アイドルとしての金川紗耶の姿だけではなく、1人の人間として素の金川紗耶が表現された1冊になったなと感じています。
一緒に海外旅行を楽しんでいる気分を味わいながら、楽しんで見ていただけるとうれしいです！
■プロフィール
金川紗耶（かながわ・さや）。2001年10月31日生まれ。24歳。北海道出身。O型。18年8月、坂道合同オーディションに合格。同年12月、乃木坂46 4期生のメンバーとしてデビュー。20年には女性ファッション誌『Ray』の専属モデルにも抜擢。22年には地元・北海道日本ハムファイターズの試合にて「きつねダンス」を披露し、大きな話題に。グループ活動に加え、バラエティやラジオ出演などマルチに活躍の場を広げている。