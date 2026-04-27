映画ランキング：『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』初登場1位、『最終楽章 響け！ユーフォニアム 前編』は4位にランクイン
最新の全国映画動員ランキング（4月24日〜26日の3日間集計、興行通信社調べ）は、任天堂の人気ゲームを基にして2023年に大ヒットを記録したアニメーション映画の第2弾『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が、初日から3日間で動員112万1000人、興行収入16億100万円をあげ、初登場1位に輝いた。
【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル
監督は引き続きアーロン・ホーヴァスとマイケル・ジェレニックが務め、声優陣もマリオ役のクリス・プラット、ピーチ姫役のアニャ・テイラー＝ジョイ、ルイージ役のチャーリー・デイらが続投。日本語吹替版では宮野真守、志田有彩、畠中祐らがそれぞれの声を担当している。
2週連続1位だった『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、週末3日間で動員67万4000人、興収10億200万円をあげて2位となった。累計成績は動員が533万人を超え、興収は80億円に迫っている。
3位には、前週2位で初登場した『人はなぜラブレターを書くのか』が続き、週末3日間の成績は動員9万4000人、興収1億3000万円。累計成績は動員35万人、興収4億円を突破した。
4位には、京都アニメーションが吹奏楽にかける高校生の青春を10年にわたり描いてきたアニメシリーズの完結編2部作の前編『最終楽章 響け！ユーフォニアム 前編』が、初日から3日間で動員7万7000人、興収1億2400万円をあげランクイン。10年間、制作チームを率いてきた石原立也が総監督を務め、ともにシリーズの要を担ってきた小川太一が監督。声の出演は黒沢ともよ、朝井彩加、豊田萌絵、ほか。
また、公開10週目を迎えてもなお根強い人気を誇る『超かぐや姫！』は引き続き5位をキープした。
既存作品では、『プロジェクト・ヘイル・メアリー』が累計で動員90万人、興収15億円を突破。トップ10圏外となっていた『ほどなく、お別れです』が再び10位にランクインし、累計成績は動員336万人、興収45億円を超えている。
■全国映画動員ランキングトップ10（4月24日〜26日）
1（NEW）ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー（公開週1）
2（1↓）名探偵コナン ハイウェイの堕天使（3）
3（2↓）人はなぜラブレターを書くのか（2）
4（NEW）最終楽章 響け！ユーフォニアム 前編（1）
5（5→）超かぐや姫！（10）
6（4↓）映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城（9）
7（7→）プロジェクト・ヘイル・メアリー（6）
8（3↓）ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS（2）
9（6↓）私がビーバーになる時（7）
10（−）ほどなく、お別れです（12）
※11（9↓）鬼の花嫁（5）
【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル
監督は引き続きアーロン・ホーヴァスとマイケル・ジェレニックが務め、声優陣もマリオ役のクリス・プラット、ピーチ姫役のアニャ・テイラー＝ジョイ、ルイージ役のチャーリー・デイらが続投。日本語吹替版では宮野真守、志田有彩、畠中祐らがそれぞれの声を担当している。
3位には、前週2位で初登場した『人はなぜラブレターを書くのか』が続き、週末3日間の成績は動員9万4000人、興収1億3000万円。累計成績は動員35万人、興収4億円を突破した。
4位には、京都アニメーションが吹奏楽にかける高校生の青春を10年にわたり描いてきたアニメシリーズの完結編2部作の前編『最終楽章 響け！ユーフォニアム 前編』が、初日から3日間で動員7万7000人、興収1億2400万円をあげランクイン。10年間、制作チームを率いてきた石原立也が総監督を務め、ともにシリーズの要を担ってきた小川太一が監督。声の出演は黒沢ともよ、朝井彩加、豊田萌絵、ほか。
また、公開10週目を迎えてもなお根強い人気を誇る『超かぐや姫！』は引き続き5位をキープした。
既存作品では、『プロジェクト・ヘイル・メアリー』が累計で動員90万人、興収15億円を突破。トップ10圏外となっていた『ほどなく、お別れです』が再び10位にランクインし、累計成績は動員336万人、興収45億円を超えている。
■全国映画動員ランキングトップ10（4月24日〜26日）
1（NEW）ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー（公開週1）
2（1↓）名探偵コナン ハイウェイの堕天使（3）
3（2↓）人はなぜラブレターを書くのか（2）
4（NEW）最終楽章 響け！ユーフォニアム 前編（1）
5（5→）超かぐや姫！（10）
6（4↓）映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城（9）
7（7→）プロジェクト・ヘイル・メアリー（6）
8（3↓）ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS（2）
9（6↓）私がビーバーになる時（7）
10（−）ほどなく、お別れです（12）
※11（9↓）鬼の花嫁（5）