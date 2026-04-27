浜崎あゆみ、印象ガラリ ハイトーンカラー×“短髪”姿にファン歓喜「えぇー」「かっこよすぎ」
歌手の浜崎あゆみ（47）が26日、自身のインスタグラムを更新。印象がガラリと変化したベリーショートヘア姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「マジでカッコよすぎた」印象ガラリ“短髪”姿の浜崎あゆみ
浜崎は「神戸day2有難うございました また改めてちゃんと振り返りますがひとまずっ」とつづり、公演でのステージショットを複数枚公開。肩よりも短くなったハイトーンヘア姿で、サングラスをかけてマイクを持ち、歌唱する姿からは持ち前のかっこよさが溢れ出ていた。
この姿に、ファンからは「かっこよ」「久しぶりのベリショー」「えぇー」「かっこよすぎ」「久しぶりのショートあゆちゃん マジでカッコよすぎた」「きゃわいい！」などと、ガラリと変わった姿に反響が集まっている。
【写真】「マジでカッコよすぎた」印象ガラリ“短髪”姿の浜崎あゆみ
浜崎は「神戸day2有難うございました また改めてちゃんと振り返りますがひとまずっ」とつづり、公演でのステージショットを複数枚公開。肩よりも短くなったハイトーンヘア姿で、サングラスをかけてマイクを持ち、歌唱する姿からは持ち前のかっこよさが溢れ出ていた。
この姿に、ファンからは「かっこよ」「久しぶりのベリショー」「えぇー」「かっこよすぎ」「久しぶりのショートあゆちゃん マジでカッコよすぎた」「きゃわいい！」などと、ガラリと変わった姿に反響が集まっている。