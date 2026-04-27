乃木坂46金川紗耶（24）のファースト写真集（タイトル未定、DONUTS／主婦の友社）が6月30日に発売されることが決定した。

撮影は美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで行ったという。「写真集を出すことが夢のひとつだった」といい、街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのないさまざまな表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力が詰められた。

金川は「目標に掲げてきた写真集をついに出させていただくことになりました。海外旅行の経験はほとんどなかったのですが、憧れていたヨーロッパの地で撮影をさせていただいて、心から楽しい時間を過ごせました。キレイな景色を眺めて、美味しいものを食べて、アクティブに動き回って...。撮影していただいた写真を見ていたら、どの瞬間も自分が本当に楽しそうに笑っていて、アイドルとしての金川紗耶の姿だけではなく、1人の人間として素の金川紗耶が表現された1冊になったなと感じています。一緒に海外旅行を楽しんでいる気分を味わいながら、楽しんで見ていただけるとうれしいです！」とコメントを寄せた。

雑誌「Ray」のモデルも務め、洋服が大好きな金川らしいファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つからこそ着こなせる衣装の数々。記念すべき第1弾の先行カットでは、ドゥブロブニクの街で自由気ままにはしゃぐ愛らしい3枚が公開された。息をのむような美しい絶景の中で、輝きを放つ“やんちゃん”の多幸感が表現されている。

金川は18年8月に坂道合同オーディションに合格し、同年12月に乃木坂46の4期生としてデビュー。愛称は「やんちゃん」。