サッカーのオランダ代表で、イングランド・トットナムに所属するＭＦシャビ・シモンズは２６日、右膝の負傷で６月に開幕する北中米Ｗ杯の出場が絶望になったことを明らかにした。

シモンズは２５日のウルバーハンプトン戦で右膝を負傷した様子を見せて、後半１７分に交代。担架で運ばれながらピッチを後にするなど、深刻さを物語っていた。シモンズは自身のインスタグラムで「人生は残酷だと言われるが、今日はそのように感じる」と切り出すと「私のシーズンは突然終わり、何とか気持ちを整理しようとしている。正直、心が張り裂けそうだ」と、沈痛な胸のうちをつづった。

オランダはＷ杯の１次リーグで森保ジャパンと同組になり、６月１４日（日本時間１５日）の第１戦で対戦。１９歳ながら前回のカタールＷ杯に出場した２３歳は、今大会も主力としての活躍が期待されており、日本戦のメンバーにも名を連ねるはずだった。「私がやりたかったのは自分のチームのために戦うことだけなのに、今はその能力が奪われてしまった…、Ｗ杯とともに。この夏、国を代表するはずだったが…、消えてしまった」と自身の無念を表した。