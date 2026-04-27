◇MLB ロッキーズ3-0メッツ(日本時間27日、シティ・フィールド)

メッツの千賀滉大投手が、3回途中3失点で降板し、今季4敗目を喫しました。ここまで全試合で失点しています。

中8日で5度目の登板に臨んだ千賀投手は、初回を8球で三者凡退に抑える立ち上がりを披露。

しかし2回、先頭から2四死球を与えるなど1アウト1、3塁のピンチを招くと、トロイ・ジョンストン選手にライト前へ1点タイムリーを浴び、先制点を献上しました。

その後、2回のピンチを脱した千賀投手でしたが、3回0アウト1塁からハンター・グッドマン選手に151キロのストレートをライトスタンドへ運ばれ、2ランホームランで3失点目。その後2つの四球を出し、2アウト1、3塁としたところで途中交代となりました。

この日は、2回2/3を球数50球、被安打3(1本塁打)、4四死球で3失点。開幕以来5試合続けての複数失点で、0勝4敗、防御率9.00といまだ白星はありません。

ナ・リーグ東地区に所属するメッツは、一時12連敗を喫するなど、28試合9勝19敗、勝率.321の4位タイと低迷しています。