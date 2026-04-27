単品購入より440円安くなる「特別ボックス」販売 チキンフィンガー16本やポテト、チーズボールをセットに【bb.q オリーブチキンカフェ】
ワタミ株式会社が国内で運営する、韓国No.1フライドチキンブランド「bb.q オリーブチキンカフェ」は、2026年4月29日（水）から5月7日（木）までの期間限定で、「ゴールデンウィークボックス」（2,690円）を販売する。※文中価格は全て税込表記
本商品は、子どもから大人まで幅広い層が楽しめるメニューを詰め合わせた特別ボックス。ディップソースが選べて味変が楽しめるチキンフィンガー16本に加え、フライドポテトやチーズボールなど人気のサイドメニューを組み合わせた。
また、単品で購入するよりも440円安いという。
単品購入よりも440円オトクな2,690円〈商品情報〉
●ゴールデンウィークボックス 2,690円（税込）
※通常の単品積み上げ価格より440円安い
【内容】
・チキンフィンガー（16本）
・フライドポテト（L）
・チーズボールプレーン（3個）
・チーズボールいちご（３個）
・選べるディップソース（3種）
【販売期間】
2026年4月29日（水）〜5月7日（木）
【販売店舗】
全国のbb.qオリーブチキンカフェ店舗