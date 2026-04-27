「ガーナチョコレート」×『ONE PIECE』、父の日限定　描き下ろしビジュアル公開/ “親子の本音” 調査結果も【ロッテ】

ロッテは、母の日･父の日向けに実施している「ガーナチョコレート」のキャンペーンの一環で、テレビアニメ『ONE PIECE(ワンピース)』とコラボした父の日限定描き下ろしビジュアル全6種を、4月27日に特設サイトで公開した。母の日向け企画に続く第2弾となる。

「ガーナチョコレート」と『ワンピース』は2025年3月に初コラボ。昨年のコラボが好評を博したことから、今年もタッグを組みキャンペーンを展開している。

家族の絆を描いた父の日限定の描き下ろしビジュアルのキャラクターとして今年は、「ビビ」と「コブラ」、「レベッカ」と「キュロス」、「モモの助･日和」と「おでん」を採用。母の日向けと同様に、それぞれのビジュアルで贈る子ども側･贈られる親側からのメッセージを添え、全6種を公開した。

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また27日、ビジュアル公開記念として東京･渋谷駅の「東急 東横渋谷スーパーボードA-1」に特別デザインの屋外広告を貼り出した。今年のコラボで描き下ろした母の日･父の日限定ビジュアルをすべて使用。個性豊かなキャラクターたちの姿と子ども目線の感謝のメッセージをデザインした。5月3日まで掲出する。

■実施概要

実施期間: 2026年4月27日(月)〜5月3日(日)

掲出場所: 東急「東横渋谷スーパーボードA-1」

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〈「子育てに自信がない」親と肯定する子ども、意識調査で〉

ロッテは、父の日に合わせて実施した「親子の本音」に関する意識調査の結果も公表した。

約半数以上(52.8%)の親が「自分の子育てに自信がない」と不安を抱く一方で、子どもの70.6%が「これ以上『理想の親』を目指してほしいとは思わない(今のままで十分)」と回答。同社は“温かな「認識のギャップ」”が見られたとした。

また調査では、約半数(45.2%)の子どもが、両親への感謝の気持ちを「言葉でも態度でも、なかなか伝えられていない」と回答したという。

意識調査は、2026年4月4日･5日、全国の小学生以上の子どもを持つ40代･50代の母親･父親(計500人)と、15〜20歳の子ども(計500人)を対象にインターネット上で実施した。なお調査結果の数値は、小数点以下を適宜四捨五入して表示しているため、積み上げ計算すると誤差が出る場合があるとしている。

■「ガーナチョコレート」×『ONE PIECE』特設サイト

(C)尾田栄一郎/集英社･フジテレビ･東映アニメーション