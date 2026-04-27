一人暮らしのキッチンを格上げ！省スペースで大容量を実現する【東芝】冷蔵庫がAmazonで販売中！
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賢く収納、美しく暮らす。耐熱天板で空間を有効活用できる【東芝】冷蔵庫がAmazonで販売中！
幅47.9センチメートルの省スペース設計ながら、153Lの定格内容積を持つ2ドア冷蔵庫だ。冷蔵室110リットル、冷凍室43リットルで、ひとり暮らしに十分な収納力を誇る。自動霜取り機能も搭載し、日々の手入れも簡単。2025年モデルのセミマットホワイトで、どんなキッチンにも馴染むデザインだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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1人暮らしに嬉しい収納量を実現。2リットルペットボトルが3本入り、冷蔵室は3段ガラス棚で整理しやすい。コンパクトながら使い勝手を追求した設計で、日々の食生活をサポートする。
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耐熱テーブルボードを搭載し、オーブンレンジなどを上に置ける。限られたキッチンスペースを有効活用でき、省スペースで快適な生活空間を作り出す。
冷凍室には小物類を置けるスライドケースを搭載。作り置きや大物の冷凍食品も整理整頓して収納できるため、食材管理がしやすく、使い勝手が向上する。
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シンプルながらも大きなラウンドフォルムの扉がスタイリッシュな印象を与える。セミマットなカラーが落ち着いた雰囲気を演出し、どんなキッチンにも自然にフィットするデザインだ。
賢く収納、美しく暮らす。耐熱天板で空間を有効活用できる【東芝】冷蔵庫がAmazonで販売中！
幅47.9センチメートルの省スペース設計ながら、153Lの定格内容積を持つ2ドア冷蔵庫だ。冷蔵室110リットル、冷凍室43リットルで、ひとり暮らしに十分な収納力を誇る。自動霜取り機能も搭載し、日々の手入れも簡単。2025年モデルのセミマットホワイトで、どんなキッチンにも馴染むデザインだ。
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冷凍室には小物類を置けるスライドケースを搭載。作り置きや大物の冷凍食品も整理整頓して収納できるため、食材管理がしやすく、使い勝手が向上する。
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