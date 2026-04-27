「家族200キロに」元女子プロ選手、男子プロレスラーとの結婚を報告！ 前撮りショット公開「びっくり」
元女子プロレスラーの優宇さんは4月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。結婚を報告し、前撮りショットを披露しました。
【写真】前撮りショット
また、「準備も前撮りも本ッ当に楽しかった！ あしたの結婚式がたのしみです わたしにとって超たいせつでだいすきな人たちも駆けつけてくれます あしたは超楽しむぞ〜」と、結婚式への喜びと期待をつづっています。
ファンからは、「本当におめでとうございます。幸せになってください」「お似合いで幸せそうなのがなによりです」「愛し愛されともに白髪になるまでね」「ご結婚おめでとうございます」「びっくりしました」と、祝福の声が多く上がりました。また優宇さんはは橋本千紘さんと“チーム200キロ”というタッグを組んでいいたため、「これからはチーム200キロじゃなくて夫婦200キロ、家族200キロになるんですね」といった声も寄せられました。
(文:中村 凪)
【写真】前撮りショット
「愛し愛されともに白髪になるまでね」優宇さんは「伝えるタイミング逃しちゃってたけど 函館のカツオさんと結婚しました 世界でいちばん心強く優しい存在です」とつづり、1枚の写真を投稿。函館を拠点に活動する男子プロレスラーのカツオさんとの結婚を発表しました。桜をバックにした前撮りショットを披露しており、2人とも幸せそうな笑顔が印象的です。
ファンからは、「本当におめでとうございます。幸せになってください」「お似合いで幸せそうなのがなによりです」「愛し愛されともに白髪になるまでね」「ご結婚おめでとうございます」「びっくりしました」と、祝福の声が多く上がりました。また優宇さんはは橋本千紘さんと“チーム200キロ”というタッグを組んでいいたため、「これからはチーム200キロじゃなくて夫婦200キロ、家族200キロになるんですね」といった声も寄せられました。
引退ショットも公開2025年12月28日の投稿で「プロレス本当にたのしかったです！」と、引退ショットを公開していた優宇さん。コメントでは、「本当にお疲れ様でした！！」「今までもこれからもずっと大好き」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)