女子ゴルファーの都玲華さんが人生初の始球式に挑戦した

女子プロゴルファーの都玲華さんが26日に、自身のインスタグラムを更新。25日に横浜スタジアムで行われたDeNA-巨人の始球式を務めたことを報告した。「可愛すぎてたまらん」とファンも注目している。

U-NEXTの冠試合として開催されたこの日、都さんは自身の名前にちなんだ背番号「385（みやこ）」のユニホームを纏い、人生初のマウンドへ上がった。野球未経験ながらアスリート代表として気合十分で臨み、その華やかなオーラで球場のファンを魅了した。

注目の投球は三塁側へ大きくそれる「大暴投」となったが、その後のリアクションがファンの心を掴んだ。その場でジャンプして頭を抱え、笑顔を見せつつも全力で悔しがる仕草を披露。アスリートらしい負けず嫌いな一面とチャーミングな魅力が同居した一投は、まさに記録より記憶に残る名シーンとなった。

都さんは自身のインスタグラムで当時を振り返り、「練習では良かったのに、本番はしっかり暴投してきました」と綴った。悔しさのあまりしばらく引きずっていたという素直な胸中を吐露。それでも、憧れのマウンドに立てたことへの感謝を述べ、貴重な経験になったと報告している。

SNS上では「生で見たかったです」「クゥー可愛い。たまんないねー」「マジ天使」「可愛すぎるから芸能界デビューして」といった絶賛のコメントが並んだ。（Full-Count編集部）