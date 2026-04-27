歌手・きゃりーぱみゅぱみゅ（33）が26日放送のTOKYO FM「CHINTAI presentsきゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0〜Touch Your Heart〜」（日曜後0・30）に出演。ゲストとのエピソードを明かした。

この日のゲストは歌手の倖田來未。2024年以来の同ラジオ出演に、きゃりーが「お久しぶりです！」と切り出すと倖田は「お久しぶりですぅ〜。結局、あれから遊ぼ遊ぼ！とか言うてたのに、お祭りで会うとか道端でばったり会うしかないっていう」と応じ、プライベートでの“遭遇”を明かした。

これにきゃりーは「くぅさんがそのまま居すぎてびっくりしたんですよ！まったく変装してなくって、なんなら周りもザワついてて」と衝撃を回顧。倖田は「うっそぉ〜。ほんま？」と手を叩いて大笑い。

きゃりーの「あんなに変装しないんですか？」質問に、倖田は「やっぱり子供ができてから、遊園地とか行った時に、見られてることにイライラしてる自分が子供に伝染するなと思った。それで子供がかわいそうな思いをするぐらいやったら、自分らしく好きな服着て」と意図を説明。

「旦那にも“地味な服着てな”とか言われて、好きでもない服で家族で行って写ってる写真とか見ると、なんでこんなダサい服着てんの！？とか思うわけ。思い出の大事な写真やのに。だからそこに収まりたいメークでいたいし、ファッションでいたいし。だから子供ができてから人生観が一気に変わって。もうオープン倖田來未で」と語った。