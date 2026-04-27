岩手・大槌町の山林火災 現場では…雨降りだすも鎮火めど立たず 発生6日目で焼損面積は1600ヘクタール超に…消火活動続く

岩手・大槌町の山林火災 現場では…雨降りだすも鎮火めど立たず 発生6日目で焼損面積は1600ヘクタール超に…消火活動続く