ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 岩手・大槌町の山林火災 現場では…雨降りだすも鎮火めど立たず 発… 岩手・大槌町の山林火災 現場では…雨降りだすも鎮火めど立たず 発生6日目で焼損面積は1600ヘクタール超に…消火活動続く 岩手・大槌町の山林火災 現場では…雨降りだすも鎮火めど立たず 発生6日目で焼損面積は1600ヘクタール超に…消火活動続く 2026年4月27日 16時31分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 消火活動が続く岩手県大槌町から現在の様子をお伝えします。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 55歳母親を暴行死させた37歳男は“ヤングケアラー”だった 10歳から家事に追われた男と母親の「狂気の関係」 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 満員電車 “クレカ持っているだけ”でデータ盗まれる？不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 関連情報（BiZ PAGE＋） 工場, 葬祭, 大船, マンション, 鎌倉, リペア工事, 訪問介護, デイサービス, 商店街, イベント