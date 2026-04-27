大谷翔平「ちょっとずつ良くはなってるかな」　12試合ぶり6号含め3安打1打点1盗塁2得点　打って走って大車輪の活躍

メジャーリーグ、ドジャースの大谷翔平選手が12試合ぶりとなる第6号ホームランを放ちました。

カブスの今永昇太投手と今シーズン初対決に臨んだ大谷選手。

第1打席はフォアボールで出塁すると、すかさず盗塁。

送球が足に当たって跳ね返る間に、大谷選手は3塁まで進みます。

そして犠牲フライでホームを踏みます。

ドジャースは今永投手からノーヒットで1点を先制します。

2回の第2打席、ライトを守る鈴木誠也選手のもとに鋭い当たり。

今永投手から今シーズン初ヒットを放つと、5回の第3打席でもライトの右へ。俊足を生かしツーベースヒットにします。

今永投手は6回途中5失点で降板。

そして打撃好調の鈴木選手でしたが、4打数ノーヒット3三振と振るわず。

この日の主役はやはり大谷選手でした。

第4打席で実に12試合、60打席振りの6号ホームラン。

3安打1打点1盗塁2得点と、打って走って大車輪の活躍を見せました。

大谷翔平選手：

昨日辺りからちょっとずつ良くはなってるかなと思うので、もう少し我慢しながら改善したいなと思ってます。