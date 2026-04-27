お笑いコンビ、ナイツの塙宣之（48）が27日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）に出演。怒りで「髪の毛真っ白になるかと思った」出来事について語った。

塙はオープニングで、読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演したことを報告。タレント上沼恵美子と久々の共演となり、自身がふるさと大使を務める千葉・我孫子市にある、お気に入りのコーヒー店のアイスコーヒーを贈ったと語った。

その後、上沼がラジオ番組で自身が贈ったコーヒーを絶賛していたことを伝え聞いた塙は、放送をチェック。上沼とシャンプーハットてつじ、藤崎マーケット田崎佑一が出演しており、最近誕生日を迎えた上沼がたくさんの祝いの品を受け取ったことに感謝していたという。

塙は「この中でお土産の話出るかなと思ってたら、一通り終わった後にその話が出たのよ」と語り、「『この前ね、ナイツ。ナイツがね、アイスコーヒー持ってきてくれたの！』って言ってて。ナイツじゃないなと俺は思ったんだけど。あれは俺なのに。まあそれはいいんだよ、そんなに俺、心小さくないけど」とふに落ちない様子で苦笑した。

番組内では上沼がそのコーヒーのおいしさを絶賛したが、問題はその後。「ビックリしたの、俺。てつじさんか田崎君かは、もう俺怒りすぎてどっちか判別つかなかったんだけど」と話し、出演者が最近日大芸術学部に合格した相方土屋伸之の話題にも触れたと回想。「『土屋さん、美大受かったんですよ。すごいですね』って言ったら、てつじさんか田崎君かが『ネタも全部作ってるらしいですよ』って」と、この一言に憤慨。「で、上沼さんが『天はいろんな才能を与えるんだなあ』って」とやりとりを再現し、怒りで声を大にした。

ナイツのネタ作りは塙が担当しており、土屋が「ヤバいヤバいヤバい。これ一番ヤバいよ」と苦笑すると、塙は「髪の毛真っ白になるかと思った。コーヒーを持っていって、アイスコーヒーを渡して、ネタも全部俺作っているのに。何なのそれ。ビックリしたよ」と、誤った認識に怒り心頭だった。