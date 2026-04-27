２７日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、ホワイトソックス・村上宗隆内野手が２４日（日本時間２５日）の本拠地・ナショナルズ戦に「３番・一塁」で、２試合ぶりの１１号ソロを放つなど、３打数１安打１打点でチームの逆転勝ちに貢献。１１本塁打はＭＬＢ全体でもアルバレス（アストロズ）と並んでトップとなったことを報じた。

コメンテーターで出演の野球評論家・デーブ大久保氏は「村上選手は新しいことにチャレンジする勇気です」とまずコメント。

「皆さん、仕事でもゴルフでも何か変えるっていうのは、ものすごく勇気がいると思います。でも、村上選手はバットもメーカーも変えた。僕は立派だと思います。日本製のメーカーと契約してて使えないはずなのに、メーカーも協力して、大谷（翔平）選手と同じアメリカ製のメーカーのバットを使って、同じ打球の感覚をもつかむ」と村上の決断を説明すると「打席に入った時に一流のバッターというのはベースと自分との距離をものすごく大事にする。大谷選手も打席に入る時、バットでベースから自分との距離はどこですか？というのやってます。これを村上選手もマネして、自分の距離感をしっかり取れるようになったんです」と続けた。

「今までだったら硬くて使えないなってバットを『アメリカだから…。大谷さんもこれを使ってるから使わないとダメだ』ということでやった勇気ですね」と話した上で「（村上は）パワーがあるから（バットの変更が）できますし、このアメリカのハードメイプルってバットは日本人選手は硬すぎてボールが飛ばないってことで使わない。相当、硬い木で力がある人しか使えないんです」と説明していた。