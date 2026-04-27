１９８７年にデビューした競馬界の“レジェンド”武豊騎手＝栗東・フリー＝の騎手生活４０年を記念した展示会「武豊デビュー４０年〜前人未到の記録〜」（４月２８日〜６月１５日、東京・銀座三越で開催）の内覧会が４月２７日、行われ、武豊騎手が出席した。京都会場に続く開催を前に、「４０年は気が付けばあっという間でした。見る方それぞれの思い出がよみがえる機会になればいいなと思います」と心境を語った。

デビューから今年まで４０年連続で重賞を勝利。２５日の青葉賞をゴーイントゥスカイ、２６日の読売マイラーズＣをアドマイヤズームで制し、１８年５か月ぶりに重賞を２日連続で勝利するなど、常に競馬界を牽引し続けている。Ｇ１・８４勝を含む、ＪＲＡ通算４６５２勝（２７日現在）は断トツの記録だ。「本当に競馬が大好き。競馬は多くの人が携わっていて、みんなと一緒に喜んだり、次頑張ろうと思ったり、その繰り返しで４０年来ました。いい仕事をさせてもらっています」と長年の活躍の原動力を明かした。

５月３日には歴代最多の８勝を誇る天皇賞・春（京都競馬場・芝３２００メートル）が行われる。今年は前哨戦の阪神大賞典を制した有力馬のアドマイヤテラ（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）とのコンビで参戦。勝利すれば１７年のキタサンブラック以来９勝目で、自身の最多勝利記録更新がかかる。「来週また展示が増えたら」と“盾男”として気合いが入る。

今回の展示から新たに、デビュー４０周年記念ムービー「Ｔｈｅ Ｄｅｒｂｙ Ｄｒｅａｍ Ｇｏｅｓ Ｏｎ」が公開される。日本ダービー６勝を振り返るムービーで、「先ほど見てレース映像、アニメメーション、音楽と、自分で言うのも変ですが、非常に感動してうるっとしました」と感無量の様子だった。

その他にＪＲＡ全優勝Ｇ１レースや海外で挑戦する姿をとらえた写真パネルや、日本ダービーの優勝カップや勝負服も展示。ＡＩやＡＲを駆使したデジタルコンテンツも楽しめる。初日の４月２８日はエムアイカードプラス、エムアイカードベーシック会員の招待日で、一般公開は２９日からとなる。