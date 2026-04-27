欧州株　独仏株は買い先行、英株は売買交錯
東京時間16:27現在
英ＦＴＳＥ100　 10374.32（-4.76　-0.05%）
独ＤＡＸ　　24191.66（+62.68　+0.26%）
仏ＣＡＣ40　 8178.10（+20.28　+0.25%）
スイスＳＭＩ　 13166.42（-3.28　-0.02%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間16:27現在
ダウ平均先物JUN 26月限　49314.00（-78.00　-0.16%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　7187.00（-7.75　-0.11%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　27420.00（-15.00　-0.05%）