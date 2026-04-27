欧州株 独仏株は買い先行、英株は売買交錯
欧州株 独仏株は買い先行、英株は売買交錯
東京時間16:27現在
英ＦＴＳＥ100 10374.32（-4.76 -0.05%）
独ＤＡＸ 24191.66（+62.68 +0.26%）
仏ＣＡＣ40 8178.10（+20.28 +0.25%）
スイスＳＭＩ 13166.42（-3.28 -0.02%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間16:27現在
ダウ平均先物JUN 26月限 49314.00（-78.00 -0.16%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7187.00（-7.75 -0.11%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 27420.00（-15.00 -0.05%）
東京時間16:27現在
英ＦＴＳＥ100 10374.32（-4.76 -0.05%）
独ＤＡＸ 24191.66（+62.68 +0.26%）
仏ＣＡＣ40 8178.10（+20.28 +0.25%）
スイスＳＭＩ 13166.42（-3.28 -0.02%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
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ダウ平均先物JUN 26月限 49314.00（-78.00 -0.16%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7187.00（-7.75 -0.11%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 27420.00（-15.00 -0.05%）