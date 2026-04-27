お笑いコンビ「ミルクボーイ」の内海崇（40）が26日放送のテレビ大阪「やすとものどこいこ!?」（日曜後3・00）に出演。人気芸人とのコンパを暴露した。

同番組には「ダイアン」津田篤宏、「女と男」市川とともに出演した内海。海原やすよから「どういう関係？」と聞かれ、「市川はよく…内海はまあ、仲ええってことはない」ととぼける津田に対し、内海は「いや昔、なんかよう分からんコンパに連れて行ってくれたじゃないですか」とツッコんだ。

そして「このメンバーでした。僕、ホンマに覚えてます」と内海。「カラオケから始まって、開始10分で津田さんがもう帰りました」と明かすと、やすよは「えっ！失礼な」とドン引き。お相手を見た津田のお気に召さなかったことを想像しながら、とはいえ「向こうも早よ帰りたかったんちゃう？」と同情した。

これに津田は「向こうも帰りたそうにしてたから、早よ帰らせてあげようと思って」と苦しい釈明をしつつ、「それ以来の3人です」と打ち明けると、やすよの相方・海原ともこは「今日もコンパお願いしま〜す」とあいさつ。津田は「ちょっと俺…」と用事を思い出した振りで笑いを誘っていた。