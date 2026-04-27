家族から「ジジイ」呼ばわりのクズ芸人、妻子にキスした結果…強烈すぎる一言にノックアウト

4月23日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、芸人が観客の前で卑屈エピソードを披露し観客の同情を買う新企画「卑屈自慢グランプリ」の後編が放送された。

クズ芸人として知られる酒井貴士（ザ・マミィ）は、愛する家族からの一言にショックを受けたエピソードを披露。妻と子が酒井に放った、あまりに強烈な言葉とは…。

【映像】ザ・マミィ酒井、妻と子にキスをしたら…

久保田率いる「チーム久保田」と、盛山晋太郎（見取り図）率いる「チーム盛山」に分かれ、自身の卑屈な経験を語って観客からの“同情ポイント”を競った同企画。

最後に、チーム久保田のメンバーである高野正成（きしたかの）、酒井貴士（ザ・マミィ）、ルシファー吉岡の３人がステージに立った。

先陣を切った酒井が披露したのは、愛する家族にまつわる悲しいエピソード。普段から家族に「ジジイ」と呼ばれているという酒井は、最近、我が子の後頭部にキスしたところ、言葉を覚えて自己表現できるようになってきたせいか、「あ…クサーい！」とストレートに拒絶された。

そのやりとりを見ていた妻が、「ジジイに臭いって言っちゃダメ！」と我が子を叱ってくれたため、「ああ…なんていい妻をもったんだ」と嬉しくなった酒井。しかしその晩、酒井が寝ている妻の顔に感謝のキスをしたところ、彼女は口元を拭い、「汚ねぇな、クッセ!!」と暴言を吐いたのだとか。

翌日、酒井が確認したところ、妻は何も覚えていないとのこと。切ない思い出を振り返り、「僕って臭いですか…!?」と悲痛な表情で訴えかける酒井に、観客たちは苦笑いするしかなかった。