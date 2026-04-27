スウェーデン代表DFが腰痛で「日常生活さえ困難な状態」W杯出場に黄信号
セルタのスウェーデン代表DFカール・スタルフェルトが腰痛に悩まされているようだ。スペインメディア『マルカ』は「日常生活さえ困難な状態」と伝えている。
スタルフェルトは今季のラ・リーガで19試合に出場しているが、3月の国際Aマッチウィーク後は腰の痛みにより全試合メンバー外になっている。
スペインメディア『エルデスマルケ』によると、今月16日のUEFAヨーロッパリーグ(EL)準々決勝第2戦のフライブルク戦に出場すべく注射を打ったものの改善傾向は見られなかった。さらに痛みで座ることができず、同試合は立って観戦していたという。
セルタのクラウディオ・ヒラルデス監督は先週、「専門医の診察を受ける予定だ。改善は見られていないためいつプレーできるようになるか、いつ痛みが治まるかは不透明」と説明。現地メディアは今季中の復帰が難しい可能性も危惧している。
今季絶望の場合はワールドカップへの影響も懸念されるところ。スタルフェルトは3月の欧州プレーオフ初戦で前半途中に緊急出場すると、続く決勝ではフル出場して出場権獲得に貢献していた。マルカは「代表チームに招集されたことも、結果的に彼の状態を悪化させた要因の一つと言えそうだ」と指摘しながら、「長年切望してきたスウェーデン代表としてワールドカップに出場する機会を逃す可能性もある」と伝えている。
スウェーデンはW杯でチュニジア、オランダ、日本と同じグループに入っている。
スタルフェルトは今季のラ・リーガで19試合に出場しているが、3月の国際Aマッチウィーク後は腰の痛みにより全試合メンバー外になっている。
スペインメディア『エルデスマルケ』によると、今月16日のUEFAヨーロッパリーグ(EL)準々決勝第2戦のフライブルク戦に出場すべく注射を打ったものの改善傾向は見られなかった。さらに痛みで座ることができず、同試合は立って観戦していたという。
今季絶望の場合はワールドカップへの影響も懸念されるところ。スタルフェルトは3月の欧州プレーオフ初戦で前半途中に緊急出場すると、続く決勝ではフル出場して出場権獲得に貢献していた。マルカは「代表チームに招集されたことも、結果的に彼の状態を悪化させた要因の一つと言えそうだ」と指摘しながら、「長年切望してきたスウェーデン代表としてワールドカップに出場する機会を逃す可能性もある」と伝えている。
スウェーデンはW杯でチュニジア、オランダ、日本と同じグループに入っている。