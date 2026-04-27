【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(27日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
64779.80 ボリンジャー:＋3σ(25日)
63735.66 ボリンジャー:＋3σ(13週)
63677.46 ボリンジャー:＋3σ(26週)
61838.38 ボリンジャー:＋2σ(25日)
61255.43 ボリンジャー:＋2σ(13週)
60537.36 ★日経平均株価27日終値
60353.42 ボリンジャー:＋2σ(26週)
59525.62 6日移動平均線
59518.34 新値三本足陰転値
59466.35 均衡表転換線(日足)
58896.95 ボリンジャー:＋1σ(25日)
58775.20 ボリンジャー:＋1σ(13週)
57029.38 ボリンジャー:＋1σ(26週)
56294.98 13週移動平均線
55955.52 25日移動平均線
55731.43 均衡表基準線(日足)
55731.43 均衡表転換線(週足)
55159.94 75日移動平均線
55010.60 均衡表雲下限(日足)
54569.63 均衡表基準線(週足)
54113.83 均衡表雲上限(日足)
53814.75 ボリンジャー:-1σ(13週)
53705.33 26週移動平均線
53014.10 ボリンジャー:-1σ(25日)
51334.52 ボリンジャー:-2σ(13週)
50381.29 ボリンジャー:-1σ(26週)
50072.67 ボリンジャー:-2σ(25日)
49442.86 200日移動平均線
48854.30 ボリンジャー:-3σ(13週)
47131.24 ボリンジャー:-3σ(25日)
47057.25 ボリンジャー:-2σ(26週)
46368.29 均衡表雲上限(週足)
43733.21 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 84.08(前日87.39)
ST.Slow(9日) 86.51(前日88.34)
ST.Fast(13週) 93.51(前日85.68)
ST.Slow(13週) 80.78(前日64.73)
［2026年4月27日］
株探ニュース
64779.80 ボリンジャー:＋3σ(25日)
63735.66 ボリンジャー:＋3σ(13週)
63677.46 ボリンジャー:＋3σ(26週)
61838.38 ボリンジャー:＋2σ(25日)
61255.43 ボリンジャー:＋2σ(13週)
60537.36 ★日経平均株価27日終値
60353.42 ボリンジャー:＋2σ(26週)
59525.62 6日移動平均線
59518.34 新値三本足陰転値
59466.35 均衡表転換線(日足)
58896.95 ボリンジャー:＋1σ(25日)
58775.20 ボリンジャー:＋1σ(13週)
57029.38 ボリンジャー:＋1σ(26週)
56294.98 13週移動平均線
55955.52 25日移動平均線
55731.43 均衡表基準線(日足)
55731.43 均衡表転換線(週足)
55159.94 75日移動平均線
55010.60 均衡表雲下限(日足)
54569.63 均衡表基準線(週足)
54113.83 均衡表雲上限(日足)
53814.75 ボリンジャー:-1σ(13週)
53705.33 26週移動平均線
53014.10 ボリンジャー:-1σ(25日)
51334.52 ボリンジャー:-2σ(13週)
50381.29 ボリンジャー:-1σ(26週)
50072.67 ボリンジャー:-2σ(25日)
49442.86 200日移動平均線
48854.30 ボリンジャー:-3σ(13週)
47131.24 ボリンジャー:-3σ(25日)
47057.25 ボリンジャー:-2σ(26週)
46368.29 均衡表雲上限(週足)
43733.21 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 84.08(前日87.39)
ST.Slow(9日) 86.51(前日88.34)
ST.Fast(13週) 93.51(前日85.68)
ST.Slow(13週) 80.78(前日64.73)
［2026年4月27日］
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