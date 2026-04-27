　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。

64779.80　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
63735.66　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
63677.46　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
61838.38　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
61255.43　　ボリンジャー:＋2σ(13週)

60537.36　　★日経平均株価27日終値

60353.42　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
59525.62　　6日移動平均線
59518.34　　新値三本足陰転値
59466.35　　均衡表転換線(日足)
58896.95　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
58775.20　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
57029.38　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
56294.98　　13週移動平均線
55955.52　　25日移動平均線
55731.43　　均衡表基準線(日足)
55731.43　　均衡表転換線(週足)
55159.94　　75日移動平均線
55010.60　　均衡表雲下限(日足)
54569.63　　均衡表基準線(週足)
54113.83　　均衡表雲上限(日足)
53814.75　　ボリンジャー:-1σ(13週)
53705.33　　26週移動平均線
53014.10　　ボリンジャー:-1σ(25日)
51334.52　　ボリンジャー:-2σ(13週)
50381.29　　ボリンジャー:-1σ(26週)
50072.67　　ボリンジャー:-2σ(25日)
49442.86　　200日移動平均線
48854.30　　ボリンジャー:-3σ(13週)
47131.24　　ボリンジャー:-3σ(25日)
47057.25　　ボリンジャー:-2σ(26週)
46368.29　　均衡表雲上限(週足)
43733.21　　ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　84.08(前日87.39)
ST.Slow(9日)　　86.51(前日88.34)

ST.Fast(13週)　 93.51(前日85.68)
ST.Slow(13週)　 80.78(前日64.73)

［2026年4月27日］

株探ニュース