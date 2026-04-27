【中継】遺跡レプリカの展示 地震で上部ガラスにひび入る 鳥の剥製も落下する被害 北海道で震度５強
震度５強を観測した北海道浦幌町から中継です。
私は今、浦幌町立博物館に来ています。
こちらは動物たちの剥製や遺跡のレプリカなどが展示されている場所です。
そして、地震の被害に遭ったのはこちら、遺跡のレプリカをガラス越しに見学できるんですけれども、あちらにひびが入っているのがわかります。
博物館の持田学芸員に来ていただきました。よろしくお願いいたします。
来た時というのは、こちらはどういう状況だったんでしょうか？
結構、費用もかかりそうですよね。
（浦幌町立博物館 学芸員 持田誠さん）「そうですね。結構大きな金額になるかなと思っています」
他に被害はありましたか？
（浦幌町立博物館 学芸員 持田誠さん）「そこに展示されている鳥の剥製の一部が転倒して落ちたりとかですね。あと、こちらに展示している木の展示が、ガラスケースの中で傾いたりというふうな被害はありましたけれども、今回、破損した資料というものはありませんでした」
ありがとうございました。
浦幌町ではこれ以外の被害は出ていないということです。