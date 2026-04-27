震度５強を観測した北海道浦幌町から中継です。



私は今、浦幌町立博物館に来ています。



こちらは動物たちの剥製や遺跡のレプリカなどが展示されている場所です。



そして、地震の被害に遭ったのはこちら、遺跡のレプリカをガラス越しに見学できるんですけれども、あちらにひびが入っているのがわかります。



博物館の持田学芸員に来ていただきました。よろしくお願いいたします。



来た時というのは、こちらはどういう状況だったんでしょうか？





（浦幌町立博物館 学芸員 持田誠さん）「５時半ぐらいに到着して、被害状況を確認したところ、ここに四隅にポールが立っていて、そこにひとつひびが入っているんですけど、昔ひびが入って、この展示は上に乗っかってご覧いただくタイプの展示だったんですが、危険になったので乗らないように柵をしていたんですけれども、この柵のポールが振動で倒れて、こういった形で倒れて新たなひびが入ったというふうな形の被害になります」結構、費用もかかりそうですよね。（浦幌町立博物館 学芸員 持田誠さん）「そうですね。結構大きな金額になるかなと思っています」他に被害はありましたか？（浦幌町立博物館 学芸員 持田誠さん）「そこに展示されている鳥の剥製の一部が転倒して落ちたりとかですね。あと、こちらに展示している木の展示が、ガラスケースの中で傾いたりというふうな被害はありましたけれども、今回、破損した資料というものはありませんでした」ありがとうございました。浦幌町ではこれ以外の被害は出ていないということです。