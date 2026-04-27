森保ジャパンの選手たちは、今週も欧州各リーグでさまざまな活躍をみせた。オランダではフェイエノールトのＦＷ上田綺世がホームのフローニンゲン戦でＰＫを含む２得点を記録。今季２５得点目でリーグ２位に９差をつけ、得点ランク首位を依然独走している。

ドイツでは森保ジャパンの背番号１０に待望の一発が生まれた。フランクフルトのＭＦ堂安律が敵地でのアウクスブルク戦で、２０２６年初ゴールを決め、チームに勝ち点１をもたらした。マインツのＭＦ佐野海舟も王者のバイエルン相手に圧巻のパフォーマンスを披露。中盤でボールを刈り取れば、攻撃でも自らドリブルで展開し、決定的なパスを送るなど、攻守でけんいん。チームは３―４で敗れたが、全３得点に絡む活躍で攻守に牽引した。

イタリアでは日本代表の絶対的守護神のＧＫ鈴木彩艶がホームのピサ戦でクリーンシート（無失点）。２試合連続で無失点に抑え、チームの１部残留を決めた。

スコットランドではＦＷ前田大然がホームのフォールカーク戦で２得点１アシストの活躍を見せて、３―１の勝利に貢献。昨季リーグＭＶＰに輝いた快足アタッカーが、Ｗ杯へ調子を上げてきた。