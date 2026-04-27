ディズニーリゾートラインにて、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』の公開を記念したフリーきっぷが、2026年7月1日より発売されます。

各駅の自動券売機で購入できる、特別なデザインのフリーきっぷ。

パークに向かうまでの移動時間も、映画の世界観に浸ってワクワクできるアイテムです。

ディズニーリゾートライン「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」フリーきっぷ

発売日：2026年7月1日(水)

販売場所：ディズニーリゾートライン各駅の自動券売機

※在庫状況により、イベント期間中であっても品切れや販売終了となる場合があります。

東京ディズニーリゾート全体で開催されるスペシャルイベント「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」と連動して登場する限定デザインのフリーきっぷ。

券面には、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー』シリーズのキャラクターたちが描かれています。

映画の楽しさあふれる世界観が表現されたデザインは、乗車記念のコレクションにもぴったり。

ご家族やご友人と一緒に、リゾート内の移動も笑顔で楽しめる特別なきっぷとなっています。

限定デザインのきっぷで、パークへの道のりもより楽しくなるプログラム。

ディズニーリゾートラインで販売される「フリーきっぷ」の紹介でした。

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※画像はイメージです

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