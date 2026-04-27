ディズニーアンバサダーホテルのデリカフェ「チックタック・ダイナー」にて、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』の公開を記念したスペシャルメニューが登場します。

2026年7月1日から9月14日までの期間、映画に登場するキャラクターをイメージした、ワクワク感あふれるスペシャルドリンクをラインナップ。

1950年代のダイナーをイメージした店内で、映画の世界観を感じられる特別な一杯を楽しむことができます。

ディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」スペシャルメニュー

提供期間：2026年7月1日(水)〜9月14日(月)

提供場所：ディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」

ディズニーアンバサダーホテル内にあるデリカフェ「チックタック・ダイナー」では、スペシャルイベント「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」と連動したプログラムを展開します。

映画に登場するキャラクターをイメージし、その個性を表現した2種類のスペシャルドリンクが登場。

どちらもキャラクターのモチーフがデコレーションされた、見た目にも楽しい仕上がりです。

スペシャルドリンク 〜トロピカルウエスタン〜

ウッディをイメージした「スペシャルドリンク 〜トロピカルウエスタン〜」。

ウエスタンな雰囲気を感じさせる彩りと、ウッディの帽子をモチーフにしたトッピングが目を引く一杯です。

キャラクターの持つ明るく快活なイメージを、トロピカルな味わいで表現しています。

スペシャルドリンク 〜スウィートハートウエスタン〜

ジェシーをイメージした「スペシャルドリンク 〜スウィートハートウエスタン〜」。

ジェシーのチャームポイントである赤い帽子が添えられた、可愛らしいデザインが特徴です。

スウィートな味わいの中にウエスタンのスピリットを感じさせる、遊び心満載のドリンクとなっています。

映画のキャラクターたちの個性が詰まった、心躍るスペシャルメニュー。

ディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」で提供される「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」スペシャルドリンクの紹介でした。

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※画像はイメージです

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