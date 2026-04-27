BE:FIRST、緑黄色社会主催イベントに出演 LEOソロ曲を特別コラボ披露
6人組ダンス＆ボーカルグループBE:FIRSTが26日、愛知・Aichi Sky Expoで開催された緑黄色社会主催の対バンイベント『緑黄色大夜祭2026』に出演した。
【ライブ写真】アグレッシブなステージング！『緑黄色大夜祭2026』に出演したBE:FIRST
BE:FIRSTは「Boom Boom Back」「Mainstream」「夢中」といった代表曲を続々と披露。最新曲の「BE:FIRST ALL DAY」で圧巻のパフォーマンスを披露すると、メンバーのLEOと緑黄色社会のベーシスト・穴見真吾をプロデューサーに迎えて制作されたソロ楽曲「I just wanna be myself 〜One of the BE:ST-02 LEO〜」を特別コラボで披露。
“自分を愛し、自分らしく生きていこう”というポジティブで等身大のメッセージが込められた歌声に、会場は温かな雰囲気に包まれた。
今回のセットリストは各音楽配信サービスでプレイリストが公開されている。
【ライブ写真】アグレッシブなステージング！『緑黄色大夜祭2026』に出演したBE:FIRST
BE:FIRSTは「Boom Boom Back」「Mainstream」「夢中」といった代表曲を続々と披露。最新曲の「BE:FIRST ALL DAY」で圧巻のパフォーマンスを披露すると、メンバーのLEOと緑黄色社会のベーシスト・穴見真吾をプロデューサーに迎えて制作されたソロ楽曲「I just wanna be myself 〜One of the BE:ST-02 LEO〜」を特別コラボで披露。
“自分を愛し、自分らしく生きていこう”というポジティブで等身大のメッセージが込められた歌声に、会場は温かな雰囲気に包まれた。
今回のセットリストは各音楽配信サービスでプレイリストが公開されている。