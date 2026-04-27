自民党の野田聖子衆議院議員（65）が、「重度訪問介護従業者」の資格を取得したことを明かし、注目を集めている。

【映像】生後2年以上入院した息子との2ショットや胃ろうをサポートする様子

2011年1月、50歳の時に長男・真輝さんを出産した野田。真輝さんは心臓などに複数の先天性の病気があり、2歳3カ月まで入院生活を送っていた。ブログでは、口から食事が取れない真輝さんのために1日4回胃ろうで食事サポートを行う様子なども発信してきた。

重度訪問介護従業者の資格を取得し息子に報告

2026年4月26日の更新では、重度の肢体不自由者または知的障害、精神障害で、日常的なサポートを必要とする方にサービスを提供できる「重度訪問介護従業者」の資格を取得したことを報告。「頭の体操だけでなく、体で学びたく、かねてから内緒で取り組んだこと、資格をとる、を完了！まずは、アタシにお疲れちゃん。若い受講者たちに支えられて、新たな一歩なり。体力的にはかなりキツ〜いことでしたが、やり切った感が小さな自信と喜びだという報告をしたけど、彼のノリはイマイチか」とつづり、真輝さんに報告した際の親子ショットも公開している。

（『ABEMA NEWS』より）