犬が『仮病』っぽいときにする行動5つ

犬は人のように「嘘をつこう」と考えて演技をしているわけではありません。ただ、これまでの経験から「こうすると嫌なことを避けられる」「構ってもらえる」と学習し、行動として表していることはあります。

まずは、よく見られる行動を見ていきましょう。

1.うずくまる・動かない・急に立ち止まる

それまで普通にしていたのに、急にその場で固まったり、歩かなくなったりすることがあります。こうした行動は、散歩の前、お風呂の前、病院へ行く気配を感じたときなど、「この先に嫌なことがありそう」と察知した場面で出やすいです。

本当に具合が悪い場合ももちろんありますが、特定の流れのときだけ起こるなら、“避けたい気持ち”が関係している可能性もあるでしょう。

2.足を引きずる・片足を上げる・よろける

普段は元気に走っているのに、都合の悪い場面になると急に足をかばうような仕草を見せる犬もいます。たとえば「抱っこしてほしい」「もう歩きたくない」「そこへ行きたくない」といった経験が積み重なると、こうした行動が出やすくなることがあります。

ただし、足の違和感は本当のケガや関節の痛みでも起こるため、繰り返す場合は一度動物病院に相談したほうがよいでしょう。

3.「キャンッ」と鳴く・痛そうに訴える

特に強く触っていないのに急に「キャンッ」と鳴いたり、いかにも痛そうな表情をしたりすることがあります。叱られそうなときや、自分の要求を通したいときに、強めのアピールとして出る場合も。

ただ、本当にどこかに痛みがあるときも同じような反応をするので、声だけで判断せず、その後の様子まで見ることが大切です。

4.ごはんやおやつを食べない・口に入れて吐き出す

普段は食いしん坊なのに、急に食べない、口に入れたのに出してしまうといった行動を見せることがあります。構ってほしい気持ちが強いときや、「もっといいものがもらえるかも」と期待しているときに起こることも。

とはいえ、食欲低下は体調不良の代表的なサインでもあるため、この行動だけは特に軽く見ないほうが安心です。

5.元気がなさそうに丸まる・寝込んだふりをする

急にしょんぼりしたように丸くなったり、元気がない雰囲気を強く出したりする犬もいます。留守番のあとや、もっと甘えたいときなどに、「気にしてほしい」「構ってほしい」という気持ちが背景にあることがあります。

ただ、見た目の印象だけでは本当の不調と区別しにくいため、“しょんぼりしている理由”を全体から見ることが大切です。

体調不良かどうかを見分けるポイント

仮病っぽく見える行動でも、本当に具合が悪いケースはあります。だからこそ、表面的な様子だけで決めつけず、いくつかの視点から冷静に見ていくことが大切です。

「その場だけ」かどうかを見る

仮病っぽい行動は、特定の状況でだけ出て、場面が変わると急に元に戻ることが多いものです。たとえば散歩をやめた途端に元気になる、嫌な気配が消えると普通に歩く、といった反応なら、気持ちの影響が考えられます。

一方、本当の不調は時間や場所が変わっても違和感が続きやすい傾向があります。

おやつや遊びで急に元気になるか確認する

好きなおやつの袋の音や、お気に入りのおもちゃにすぐ反応するなら、気分や学習が関係している可能性があります。

ただし、興奮すると一時的に動けてしまう病気や痛みもあるため、これだけで「大丈夫」と判断するのは早いでしょう。

普段の動きとの差を見る

歩き方がいつもよりぎこちない、段差を嫌がる、抱っこを嫌がる、横になるときに慎重になる――こうした変化が日常の中にも出ているなら、本当の痛みが隠れているかもしれません。

その場限りの様子ではなく、「普段の何気ない動き」と比べて違和感があるかどうかを見ることが大切です。

こんなときは仮病と決めつけず受診が安心

次のような症状がある場合は、「様子見でいいかな」と長引かせず、動物病院へ相談したほうが安心です。

足を引きずる状態が続く 食欲低下が続く 強い痛みがありそう 嘔吐や下痢が続く 元気がなく、ぐったりしている

こうした変化があるときは、気持ちの問題ではなく体の不調が関係している可能性が高くなります。迷ったときほど、自己判断で片付けず、早めに確認しておくほうが愛犬のためになるでしょう。

まとめ

犬の“仮病っぽい”行動は、気を引きたい、嫌なことを避けたいといった気持ちをきっかけに出ることがあります。ただし、その裏に本当の体調不良が隠れていることもあるため、「演技だろう」と決めつけてしまうのは危険です。

大切なのは、「その場だけの反応か」「普段との違いがあるか」を落ち着いて見極めること。少しでも不安が残るなら、無理に判断しようとせず、早めに相談することが愛犬を守る近道になります。

(獣医師監修：葛野宗)