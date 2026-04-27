「問題の兆候だ」26歳日本人FW、ドイツで出番なしの現状に独メディアが指摘。課題にも言及「適応に苦労している」

「問題の兆候だ」26歳日本人FW、ドイツで出番なしの現状に独メディアが指摘。課題にも言及「適応に苦労している」