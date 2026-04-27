「引き留めるのはほぼ不可能」29戦25発の日本代表エース、今夏に退団→ステップアップ移籍か！新天地候補は…
フェイエノールトの上田綺世は、４月25日に開催されたエールディビジ第31節のフローニンヘン戦（３−１）で２ゴールをマーク。今季初のPKと華麗なターンからのゴラッソでネットを揺らし、今季の得点数を25点に伸ばした（出場は29試合）。
得点王はほぼ間違いない日本代表のエースFWは来シーズン、オランダでプレーしていないかもしれない。
オランダメディア『FootballTransfers Netherlands』は４月26日、「フェイエノールトは、上田の今夏の退団を覚悟しなければならないことを以前から認識していた。この日本人ストライカーは、フローニンヘン戦で２ゴールを挙げ、ロッテルダムのクラブにとって再びその価値を証明した」と報じた。
「今シーズン、上田はフェイエノールトでその実力を着実に証明している。日本人ストライカーはついにロッテルダムのクラブで不動のエースの座を獲得し、その活躍は彼にとって大きなプラスとなっているようだ。特にシーズン前半は絶好調だった」
そして、「今シーズンの好調ぶりから、フェイエノールトが今夏、ウエダを引き留めるのはほぼ不可能だろう。さらに、アルヘメーン・ダグブラッド紙によると、上田自身も移籍を希望しているという」と続けている。
「現時点では、具体的なクラブからの関心は確認されていない。しかし、以前にブライトンへの移籍が噂されており、ブンデスリーガからの関心も報じられていた。ウエダはフェイエノールトと2028年半ばまで契約を結んでいるが、今夏に退団する見込みだ」
同メディアは、ステップアップ移籍をする可能性が高いと見ているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】華麗なターンからの一撃！上田綺世が圧巻の２ゴール
得点王はほぼ間違いない日本代表のエースFWは来シーズン、オランダでプレーしていないかもしれない。
オランダメディア『FootballTransfers Netherlands』は４月26日、「フェイエノールトは、上田の今夏の退団を覚悟しなければならないことを以前から認識していた。この日本人ストライカーは、フローニンヘン戦で２ゴールを挙げ、ロッテルダムのクラブにとって再びその価値を証明した」と報じた。
そして、「今シーズンの好調ぶりから、フェイエノールトが今夏、ウエダを引き留めるのはほぼ不可能だろう。さらに、アルヘメーン・ダグブラッド紙によると、上田自身も移籍を希望しているという」と続けている。
「現時点では、具体的なクラブからの関心は確認されていない。しかし、以前にブライトンへの移籍が噂されており、ブンデスリーガからの関心も報じられていた。ウエダはフェイエノールトと2028年半ばまで契約を結んでいるが、今夏に退団する見込みだ」
同メディアは、ステップアップ移籍をする可能性が高いと見ているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】華麗なターンからの一撃！上田綺世が圧巻の２ゴール