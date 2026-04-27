早朝の揺れに驚いた人も多かったのではないでしょうか。



４月２７日朝、北海道内で最大震度５強を観測する地震がありました。



「下から突き上げるような揺れ」だったといいます。



十勝の広尾町の情報カメラです。



上下に激しく揺れているのがわかります。



（向山記者）「いま大きく揺れています。緊急地震速報のあと大きく揺れています」



午前５時２３分ごろ起きた十勝地方南部を震源とする地震。





地震の規模を示すマグニチュードは６．２と推定され、道内各地で揺れを観測しました。震度４を観測した道南・函館市では、高齢者施設で９１歳の女性が転倒し、ひざに軽傷を負いました。最大震度５強を観測したのが、十勝の浦幌町です。町内の博物館ではー（浦幌町立博物館 学芸員 持田誠さん）「立ち入りできないようにしている柵。普段はテープを張っていて、おそらくそれが引っ張り合って、倒れてこうなった」地震の影響でポールが倒れ、床のガラスにヒビが入ったといいます。（浦幌町立博物館 学芸員 持田誠さん）「結構大きな横揺れだったけど、それほど長い時間の印象ではなかった」こちらの男性が見せてくれたのは、地震直後の自宅の中の写真です。高校生の娘の部屋ではタンスが倒れていました。すぐ近くにはベッドがあり、けがにつながりかねませんでした。（浦幌町民）「ここまで倒れることはなかったですね。物がところどころ落ちていたので、揺れが大きかったんだなとこれを見て思いました」日高の新冠町では震度５弱を観測。（マチの人）「下から突き上げるような揺れでしたね。すぐ起きて新冠温泉の方に逃げました」町内の小・中学校では、通学路の安全を確認するため、登校時間を午前１０時に繰り下げる対応をとりました。交通への影響も出ています。ＪＲ北海道は線路の点検など安全確認のため、一時、一部の区間で運転を見合わせに。その結果、特急や函館・千歳線のエアポートなどあわせて８５本の列車が運休しました。気象庁は、今回の地震は北海道・三陸沖後発地震注意情報の対象ではないとしています。（札幌管区気象台 浦谷純平地震津波対策調整官）「（後発地震注意情報には）巨大地震の想定震源域があり、今回発生した地震は（想定震源域の）外側で発生。マグニチュードも６．２ということで、地震の規模も小さいし、（三陸沖の地震と）直接的な影響はないと考えている」気象庁は、今後１週間ほど最大震度５強程度の地震が起こる可能性があるとして、注意を呼び掛けています。