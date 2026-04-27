◇MLB ドジャース 6-0 カブス(日本時間27日、ドジャー・スタジアム)

大谷翔平選手が12試合60打席ぶりの6号ソロを放つなど、3打数3安打、1四球、1盗塁と躍動し、チームの連勝に貢献しました。

2024年にドジャースへ移籍して以来、フル稼働を続ける“打者・大谷”は、加入1年目でMLB史上初の50本塁打・50盗塁の「50-50」を達成すると、翌25年にはメジャー史上6人目となる2年連続50本塁打を達成。チームをワールドシリーズ連覇に導きました。

3年目を迎えた今シーズンは、「53試合」連続出塁でアジア選手記録を更新する活躍を見せましたが、日本時間4月13日のレンジャーズ戦で2試合連発となる先頭打者アーチを放って以来、ホームランは11試合生まれず。この日行われたカブス戦で、12試合ぶりの6号ソロを放ちました。

ドジャースに加入して以来、大谷選手がホームランを放っていなかった連続試合数は、日本時間2024年5月19日から29日の9試合、日本時間2025年6月4日から14日の10試合と例年快音なしが続いた時期もありました。しかし、2025年ブランク後の翌15日のジャイアンツ戦で先頭打者弾を放つと、6回にも右中間へ飛び込む一発で1試合2ホームランを記録していました。

今回の「11試合」はドジャースの大谷選手にとって“最長ブランク”。目が覚める一発でブランクを脱した大谷選手は、3年連続50発に届くのでしょうか。