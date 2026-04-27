ジャン・レノ、日本のファンに感謝 サイン会を開催「涙ぐみながら感動を訴えてくださった方も」
映画『レオン』や『ニキータ』で知られるフランスの俳優ジャン・レノ（77）が27日、東京・紀伊国屋書店新宿本店でデビュー小説『エマ』（U-NEXT）のサインイベントを開催し、取材会を開いた。
【写真】デビュー小説を持って…笑顔で取材に応じるジャン・レノ氏
『エマ』は、2024年5月に発売された。フランス本国で大ヒットし、ドラマ化決定。20を超える地域で翻訳刊行されている。日本語訳版は、あす28日に発売となる。異国情緒あふれる中東を舞台に、サスペンス、ロマンス、アクション、シスターフッドと、ハリウッド映画さながらのエンターテイメント超大作となっている。
2022年12月に横浜で行われた『Global Gift Gala in Tokyo 2022』のアートイベント以来の来日。サイン会では、ファンが生ジャン・レノに会えて感激。ジャン・レノも気さくに話しかけ、和やかなムードが流れていた。日本のファンと交流してジャン・レノは「本当に感動しました。たくさんのファンの方にお会いできた。中には涙ぐみながら感動を訴えてくださった方もいた。自分がずいぶん前に、とても好きな歌手に会った際の感動を思い出しました」としみじみと話していた。
また、ジャン・レノは5月10日から24日まで東京芸術劇場シアターウエストでで一人舞台『らくだ』に出演する。
【写真】デビュー小説を持って…笑顔で取材に応じるジャン・レノ氏
『エマ』は、2024年5月に発売された。フランス本国で大ヒットし、ドラマ化決定。20を超える地域で翻訳刊行されている。日本語訳版は、あす28日に発売となる。異国情緒あふれる中東を舞台に、サスペンス、ロマンス、アクション、シスターフッドと、ハリウッド映画さながらのエンターテイメント超大作となっている。
また、ジャン・レノは5月10日から24日まで東京芸術劇場シアターウエストでで一人舞台『らくだ』に出演する。