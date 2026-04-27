aespaカリナ、来日した際に必ず食べるもの告白 キュートな回答で会場の笑い誘う
【モデルプレス＝2026/04/27】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が27日、都内で行われた『KARINA×MARK＆LONA 新アンバサダー就任＆新CM「PLAY ILLUSION」公開記者発表会』に出席。来日した際に必ず食べるものを明かした。
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ラグジュアリーゴルフブランド「MARK＆LONA」の新ブランドアンバサダーに起用されたカリナ。同ブランド名にかけて、カリナが質問に「〇〇＆〇〇」で答える企画が行われ、日本に来た際に必ずすることや、食べるものを聞かれると、「もんじゃ＆やき」と答えて会場の笑いを誘い、「海外に行くと食べるものが決まっていますが、東京に来たら必ずもんじゃ焼きを食べます」とにっこり。続けて、最近、自身の中で流行っていることを聞かれると「本＆映画」と答え「最近、本を読んだり映画を観たりした後は、必ず記録する習慣をつけています」と打ち明けた。
また、実際にパターにチャレンジする企画も行われ、「ベストを尽くすつもりですけど、とても緊張しています。でも頑張ります！」と意気込んだカリナだったが、1パット目でカップを外して悔しそうな表情。ボールの位置を少しずつカップに近づけてもらった結果、3パット目で無事にカップインでき「やったー！本当にうれしいです。こちらに来てくださった記者の皆さまのおかげで無事にやり遂げられました」と感謝を口にした。（modelpress編集部）
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◆aespaカリナ、来日した際に必ず食べるもの
ラグジュアリーゴルフブランド「MARK＆LONA」の新ブランドアンバサダーに起用されたカリナ。同ブランド名にかけて、カリナが質問に「〇〇＆〇〇」で答える企画が行われ、日本に来た際に必ずすることや、食べるものを聞かれると、「もんじゃ＆やき」と答えて会場の笑いを誘い、「海外に行くと食べるものが決まっていますが、東京に来たら必ずもんじゃ焼きを食べます」とにっこり。続けて、最近、自身の中で流行っていることを聞かれると「本＆映画」と答え「最近、本を読んだり映画を観たりした後は、必ず記録する習慣をつけています」と打ち明けた。
◆aespaカリナ、パターに挑戦
また、実際にパターにチャレンジする企画も行われ、「ベストを尽くすつもりですけど、とても緊張しています。でも頑張ります！」と意気込んだカリナだったが、1パット目でカップを外して悔しそうな表情。ボールの位置を少しずつカップに近づけてもらった結果、3パット目で無事にカップインでき「やったー！本当にうれしいです。こちらに来てくださった記者の皆さまのおかげで無事にやり遂げられました」と感謝を口にした。（modelpress編集部）
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