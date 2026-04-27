【総重量661g】バーガーキング“横綱級バーガー”再び　ビーフ5枚×チーズ8枚の圧倒的ボリューム

バーガーキングは5月1日、ビーフパティ5枚とチェダーチーズ8枚を使用した「二代目BABY BODY BURGER（ベビーボディーバーガー）」を発売する。価格は単品2,890円、フレンチフライSとドリンクMが付くセットは3,190円（いずれも税込）。

■“横綱級”の超大型バーガーが再登場

総カロリーは1,856kcal、総重量は661gと、圧倒的なボリュームが特徴。同商品は、日本相撲協会とのスポンサー契約にちなんだ“横綱級”の超大型チーズバーガー。バーガーキングが応援する日本の国技「大相撲」とのコラボ商品として、昨年に引き続き今年も期間限定で登場する。

「二代目BABY BODY BURGER」は、直火焼きの100％ビーフパティを5枚重ね、ベーコン4枚、チェダーチーズ8枚をサンド。さらにピクルスとオニオンを加え、ケチャップとマスタードで仕上げた、肉の旨みを存分に味わえる一品だ。

二代目BABY BODY BURGER（ベビーボディーバーガー）

■“ハーフカット”で食べやすく提供

注文時には、食べやすい「ハーフカット」での提供も可能。レジカウンターで「ハーフカット」と伝えることで、半分にカットした状態で提供される。持ちやすく、肉汁あふれる中心部分から味わえるのもポイントだ。

■購入者に限定ステッカーも配布

なお、同商品（単品・セットいずれも）を購入した人には、数量限定で「オリジナルステッカー」を配布する。なくなり次第終了となる。