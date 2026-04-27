メロンパンにクロワッサン、カレーパンなどが30円引き…セブンカフェベーカリー全品対象【セブン-イレブン創業感謝祭】

株式会社セブン-イレブン・ジャパンは、1974年5月15日に国内で「セブン-イレブン」の営業を開始し、今年で創業52周年を迎える。これを記念し、「創業感謝祭」を開催する。

【画像】30円引きとなる対象商品はこちら（一部）

第1弾となる「感謝割り」は、2026年5月2日から4日までの3日間限定で実施。「セブンカフェ ベーカリー」の「お店で焼いた・揚げた」シリーズ全品が30円引きとなる。

対象商品には、「お店で焼いた ふんわりメロンパン」「お店で焼いた サクサククロワッサン」「お店で揚げた カレーパン」などの人気商品が含まれる。

なお、第2弾は5月7日から実施予定としている。

セブン-イレブンが創業感謝祭を実施

〈「創業感謝祭 感謝割り」第1弾 概要〉

【実施予定期間】

2026年5月2日（土）〜2026年5月4日（月）の3日間限定

【内容】

「セブンカフェ ベーカリー」の「お店で焼いた＆揚げたシリーズ」が税抜価格より30円引きとなる。カウンターのケース内で販売されているパン等が対象。

【実施店舗】

全国のセブン‐イレブン店舗

※一部の商品は取り扱い店舗限定となる

〈対象商品（一例）〉

■お店で焼いた ふんわりメロンパン

セール価格：119円（税込128.52円）

※通常価格：149円（税込160.92円）

販売エリア：全国（沖縄県を除く）

※取り扱い店舗限定

風味豊かなビスケット生地と、しっとりパン生地、外サクの中はふんわり食感が特徴のメロンパン。

■お店で焼いた サクサククロワッサン

セール価格：146円（税込157.68円）

※通常価格：176円（税込190.08円）

販売エリア：全国（沖縄県を除く）

※取り扱い店舗限定

サクサクの食感が特長のバターの香り豊かなクロワッサン。

■お店で焼いた チョコクッキー

セール価格：156円（税込168.48円）

※通常価格：186円（税込200.88円）

販売エリア：全国（沖縄県を除く）

※取り扱い店舗限定

外サクッ、中しっとりの食感のコントラストが楽しめるチョコクッキー。

■お店で焼いた アップルパイ

セール価格：230円（税込248.40円）

※通常価格：260円（税込280.80円）

販売エリア：全国（沖縄県を除く）

※取り扱い店舗限定

りんご果肉とりんごソースを組み合わせたアップルパイ。発酵バターを使用したパイ生地は、豊かな香りが特徴。

■お店で揚げた カレーパン

セール価格：119円（税込128.52円）

※通常価格：149円（税込160.92円）

販売エリア：全国

カレーは、あめ色になるまで炒めた玉ねぎを使用。30種類以上のスパイスをブレンドし、ブイヨンを加えて煮込むことで、野菜の旨味を凝縮した。

■お店で揚げた シュガードーナツ

セール価格：100円（税込108円）

※通常価格：130円（税込140.40円）

販売エリア：全国（北海道、神奈川県、群馬県、栃木県の一部店舗を除く）

購入時、シュガーを受け取り、袋に入れて振ってから食べる。

■お店で揚げた リングドーナツ

セール価格：91円（税込98.28円）

※通常価格：121円（税込130.68円）

販売エリア：栃木県、群馬県、神奈川県

ふんわり食感のドーナツに、ドーナツ用シュガーやフレーバーシュガーをかけて食べる。

■お店で揚げた ソーセージドーナツ

セール価格：119円（税込128.52円）

※通常価格：149円（税込160.92円）

販売エリア：全国（北海道を除く）

もちっとしたパン生地で、ポークソーセージを包んだ一品。間食やおやつに、手に取りやすい価格とサイズ感で仕立てている。

〈注意事項〉

※店内調理のため提供に時間がかかる場合がある

※お店で揚げたボールドーナツシリーズは3個入りが対象

※セブン‐イレブン標準価格（税抜）からの値引きとなる。ただし、販売中の新商品は発売日からセール前日までのセブン‐イレブンでの販売価格（税抜）からの値引きとなる。セール中に発売する新商品は、セール終了後販売予定価格（税抜）からの値引きとなる。「エコだ値」値引きの対象商品は、「エコだ値」値引き後の価格（税抜）からの値引きとなる

※他の値引きキャンペーンとの併用はできない。ただし、クーポン券での値引きは併用できる

※在庫切れ、取り扱いのない場合がある

※商品は変更になる場合がある

※一部店舗では「カウンターケース内のフランク全品30円引きセール」を実施している

※店舗で実施しているセール、キャンペーンは7NOWアプリ／WEBサイトでは対象外となる

※7NOWアプリ／WEBサイトで実施しているセール、キャンペーンは店頭では対象外となる

※写真はイメージ

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格・価格が異なる場合がある

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記している