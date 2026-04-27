【ガイアノーツ：「溶剤価格改定のお知らせ」】 5月1日より 価格改定

「T-01L ガイアカラー薄め液【大】」1,600円→2,500円

ガイアノーツは、「T-01 ガイアカラー薄め液」などの溶剤商品を5月1日より値上げすることを発表した。

今回同社公式サイトにて本内容を発表しており、「T-01 ガイアカラー薄め液」「T-02 アクリル溶剤」「T-03 レジンウォッシュ」「T-04 ツールウォッシュ」「T-05 エナメル系溶剤」「T-06 ブラシマスター」「T-07 モデレイト プラス」「T-09 メタリックマスター」「T-10 ブラシクリリン」「T-11r ガイアペイントリムーバーR」「T-12 速乾性エナメル系溶剤」「T-13 マイルドツールウォッシュ」などの価格改定を予定している。なお「T-09L メタリックマスター【大】」と「T-14s プラクリーナープラス（中）」に関しては廃番となる。

また「NP003 プロユースシンナー [中]」「NP003h プロユースシンナー [特大]」に関しては、それぞれ「NP003s プロユースシンナー【小】」「NP003L プロユースシンナー【大】」とサイズが小さくなるほか、価格も改定となる。

今回の価格改定の理由については、「昨今の原料、資材の急激な高騰を受け、徹底したコスト削減、業務の効率化に努めていたが、自助努力で価格を維持することが極めて困難な状況となってきたため」としており、今後においても、価格改定を検討・実施する場合も想定している。

本価格改定について同社は、「お客様におかれましては大変ご迷惑をお掛けすることになりますが、何卒諸事情をご賢察の上ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。」とコメントしている。

「T-02M アクリル溶剤【中】」800円→1,300円

「T-04L ツールウォッシュ【大】」1,600円→2,500円

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