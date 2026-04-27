「近大マグロ」ふるさと納税返礼品に…なんと丸ごと1尾 寄付金額など発表 約40キロ・寿司1000貫分

「近大マグロ」ふるさと納税返礼品に…なんと丸ごと1尾 寄付金額など発表 約40キロ・寿司1000貫分