人生初のベイスターズ始球式でまさかの暴投！ 都玲華が一夜明けて反省の弁「悔しすぎてちょっと引きずってました」
都玲華が自身のインスタグラムを更新。初の始球式に臨んだ様子を披露した。
【写真】実際の始球式の様子（全8枚）
「横浜スタジアムで行われた横浜DeNAベイスターズ vs 読売ジャイアンツ戦」「U-NEXT様の冠試合で、始球式を務めさせていただきました」と報告。この日は「スポーツ観るなら！U-NEXT DAY」として開催され、都は女子プロゴルファーを代表してマウンドに上がった。「人生初の始球式！！」「練習ではよかったのに、、、」「本番はしっかり暴投してきました」と振り返った都。投稿ではベイスターズのユニフォームに身を包み、背番号「385（みやこ）」を背負ってマウンドに立つ姿を公開。グローブとボールを手にした笑顔のショットや、腕を大きく引いて投球動作に入る瞬間、投げ終えた直後の表情など、臨場感あふれるシーンが並ぶ。また、投球後に頭の上に手をやり苦笑いを浮かべる場面もアップされ、「終わったあと、悔しすぎてちょっと引きずってました」と、率直な心境を明かしつつも、「でもあのマウンドに立てたこと、本当に貴重な経験でした！」と前向きに振り返った。「素敵な機会をいただき、ありがとうございました」と感謝をつづった。この投稿にファンからは「マウンドからゴルフボール打ったらストライク行くのにね」「ハマスタのマウンドでミヤコレちゃんの笑顔が弾けましたね」「キャッチャーまで届いたんだから、OKでしょ」「暴投はご愛嬌」といった温かい声が寄せられていた。次戦は30日開幕の「NTTドコモビジネスレディス」に出場予定。貴重な経験を経て、ツアーでのプレーにも注目が集まりそうだ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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