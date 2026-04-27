4児の母・平愛梨、息子たちのラーメン昼食＆カレー夕食公開「休日のお母さんは大変」「器やお箸が可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/04/27】タレントの平愛梨が4月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子たちの昼食と夕食を公開した。
【写真】41歳4児のママタレ「具だくさんで美味しそう」息子たちが多数決で決めた昼食
平は「子供のお昼ご飯」とコメントし、写真を投稿。「ラーメン食べたい！おそうめんがいい！と4男児に言われ どっちかにしてください！と言ったら多数決で決めてた」と献立が決まった経緯を記し、大皿に盛り付けられた餃子と人数分の肉やにんじんの入ったラーメンを公開した。
続けて、「帰宅したらすぐ食べれるように久々にカレー作った」と水色の車型の器3つと少し小さめの器1つに盛り付けられたひき肉のカレーも披露。「お友達と遊んで帰宅してもまだまだパワフル 食欲もすごい まだまだパワフル増すのかな」と息子たちの様子をつづっている。
この投稿に、ファンからは「休日のお母さんは大変」「具だくさんで美味しそう」「器やお箸が可愛い」「多数決できるのえらい」などの声が上がっている。
平は、サッカー日本代表でありFC東京に所属する長友佑都選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
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【写真】41歳4児のママタレ「具だくさんで美味しそう」息子たちが多数決で決めた昼食
◆平愛梨、息子たちの昼食＆夕食公開
平は「子供のお昼ご飯」とコメントし、写真を投稿。「ラーメン食べたい！おそうめんがいい！と4男児に言われ どっちかにしてください！と言ったら多数決で決めてた」と献立が決まった経緯を記し、大皿に盛り付けられた餃子と人数分の肉やにんじんの入ったラーメンを公開した。
◆平愛梨の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「休日のお母さんは大変」「具だくさんで美味しそう」「器やお箸が可愛い」「多数決できるのえらい」などの声が上がっている。
平は、サッカー日本代表でありFC東京に所属する長友佑都選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
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