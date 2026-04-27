aespaカリナ、脚線美際立つゴルフウェア姿披露 新ブランドアンバサダー就任で“人生初”の体験「頑張りました」
【モデルプレス＝2026/04/27】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のカリナ（KARINA）が27日、都内で行われた『KARINA×MARK＆LONA 新アンバサダー就任＆新CM「PLAY ILLUSION」公開記者発表会』に出席。新アンバサダー就任への喜びを語った。
【写真】紅白出場K-POP美女、美脚全開のミニ丈ゴルフウェア姿
ラグジュアリーゴルフブランド「MARK＆LONA」の新ブランドアンバサダーに起用されたカリナは引き締まった脚のラインが際立つミニ丈のゴルフウェア姿でイベントに登場。新ブランドアンバサダー就任についてカリナは「最初、連絡がきた時は本当に驚きました。もちろん、とてもうれしかったですけれど、ゴルフウェアを（着こなせるか）心配もありました。でも、撮影の時もそうですし、出来上がったビジュアルを見たら、私なりにうまく『MARK＆LONA』の新しいイメージを表現できたかなと思います」と日本語で喜びを口にした。
CMやビジュアル撮影は韓国で行ったそうで「とても楽しく撮影しました。セットでゴルフラウンジを表現したシーンがありましたが、リアルの芝生を用意してくださって本当にびっくりしました」と目を丸くした。加えて、CMでパターをしたことが話題に上ると、カリナは「人生で初めてパターをしました。スタッフさんが姿勢を教えてくれまして、できるだけプロみたいに見えるように頑張りました。CMではボールが入りましたが、実際はどうだったかは秘密です（笑）」と、茶目っ気たっぷりに笑った。
また、この日、着用しているスタイリングルックの着心地を聞かれると「私が着ているこの衣装がメイン衣装だと聞いています。着心地もラクですし、本当にいいです」と回答。続けて「ブラックに炎のようなデザインがあしらわれていて、シルエットもスポーティーで、実用性もありデザインもとてもかっこよくて、すてきな衣装だと思っています」と声を弾ませた。
さらに、直近のアーティスト活動について聞かれると「ちょうど昨日、日本でのドームツアーが終わりました。何よりも京セラドーム、東京ドームでの公演を無事に終えられてうれしいです」と笑顔で語り、「日本で公演をするたびに、とても大きな愛をもらっていると実感します。本当にありがとうございます。そして、7月にある日本ファンミーティングも公開しました。韓国のフルアルバムもすぐに発売されますので、ぜひ期待してくださいね」とアピールした。（modelpress編集部）
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◆aespaカリナ、新ブランドアンバサダーに喜び
ラグジュアリーゴルフブランド「MARK＆LONA」の新ブランドアンバサダーに起用されたカリナは引き締まった脚のラインが際立つミニ丈のゴルフウェア姿でイベントに登場。新ブランドアンバサダー就任についてカリナは「最初、連絡がきた時は本当に驚きました。もちろん、とてもうれしかったですけれど、ゴルフウェアを（着こなせるか）心配もありました。でも、撮影の時もそうですし、出来上がったビジュアルを見たら、私なりにうまく『MARK＆LONA』の新しいイメージを表現できたかなと思います」と日本語で喜びを口にした。
◆aespaカリナ、日本でのドームツアー振り返る
また、この日、着用しているスタイリングルックの着心地を聞かれると「私が着ているこの衣装がメイン衣装だと聞いています。着心地もラクですし、本当にいいです」と回答。続けて「ブラックに炎のようなデザインがあしらわれていて、シルエットもスポーティーで、実用性もありデザインもとてもかっこよくて、すてきな衣装だと思っています」と声を弾ませた。
さらに、直近のアーティスト活動について聞かれると「ちょうど昨日、日本でのドームツアーが終わりました。何よりも京セラドーム、東京ドームでの公演を無事に終えられてうれしいです」と笑顔で語り、「日本で公演をするたびに、とても大きな愛をもらっていると実感します。本当にありがとうございます。そして、7月にある日本ファンミーティングも公開しました。韓国のフルアルバムもすぐに発売されますので、ぜひ期待してくださいね」とアピールした。（modelpress編集部）
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