対ドルで朝は少し下げるも反発＝オセアニア為替概況



豪ドルは対ドルで週明けややドル高スタートも、その後反発した。週末に予定されていた米国とイランの協議が実施されず、週明けはリスク警戒がやや高まる形でドル高となった。先週末の0.7150ドル前後から0.7126ドルまで売りが出る展開が見られた。もっとも朝の水準を安値に反発。昼過ぎには0.7178ドルを付けた。株高を受けたリスク警戒感の後退、協議再開に向けた両国の動きなどが支えになった。高値からはやや調整も、0.7158ドルまでと高値圏でもみ合い。



NZドルも朝はドル高となり、先週末の0.5880ドル前後から0.5852ドルを付けた。その後反発し、0.5895ドルを付けている。



豪ドル円は朝の対ドルでの下げを受けた113.72円から、昼前後に114.28円まで上昇。その後114.10円台中心の高値圏もみ合い。NZドル円は朝の93.50円台から93.89円を付けた。



今週の主な予定

豪州

04/29 10:30 消費者物価指数 （3月） 予想 4.8% 前回 3.7% （前年比）

04/29 10:30 消費者物価指数 （3月） 前回 0.0% （前月比）

04/29 10:30 消費者物価指数 （3月） 予想 3.3% 前回 3.3% （トリム平均・前年比）

04/29 10:30 消費者物価指数 （3月） 前回 0.2% （トリム平均・前月比）

04/29 10:30 消費者物価指数（CPI） （2026年 第1四半期） 予想 1.4% 前回 0.6% （前期比）

04/29 10:30 消費者物価指数（CPI） （2026年 第1四半期） 予想 0.9% 前回 0.9% （刈り込み平均・前期比）

04/29 10:30 消費者物価指数（CPI） （2026年 第1四半期） 予想 3.5% 前回 3.4% （刈り込み平均・前年比）

04/29 10:30 消費者物価指数（CPI） （2026年 第1四半期） 前回 0.9% （加重平均・前期比）

04/29 10:30 消費者物価指数（CPI） （2026年 第1四半期） 前回 3.2% （加重平均・前年比）

04/30 10:30 輸入物価指数 （2026年 第1四半期） 予想 0.7% 前回 0.9% （輸入物価指数）

05/01 10:30 生産者物価指数（PPI） （2026年 第1四半期） 前回 0.8% （前期比）

05/01 10:30 生産者物価指数（PPI） （2026年 第1四半期） 前回 3.5% （前年比）



NZ

04/30 10:00 ANZ企業信頼感 （4月） 前回 32.5 （ANZ企業信頼感）

05/01 07:45 住宅建設許可 （3月） 前回 2.7% （前月比）

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