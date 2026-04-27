岩手県大槌町の山林火災は発生から6日目になりました。延焼が続き、焼失面積はおよそ1618ヘクタールに拡大しました。

27日、大槌町では午後から雨が降りだしましたが、いまは小康状態となっています。午前中には山でも炎が確認でき、緊迫した状況が続いています。

県と町によりますと、焼失面積はおよそ1618ヘクタールと、26日から245ヘクタール拡大しました。また、消火活動中の消防団員が負傷するなど、これまでに2人がけがをしています。そして、住宅など8棟が全焼しています。

町内では煙や灰の影響で洗濯物を外で干すことができず、乾燥機のあるコインランドリーには利用する人が訪れています。

利用者「においがついたり、飛んできている灰が。家族5人なので」

町によりますと、27日はおよそ1600人態勢で懸命の消火活動が行われています。

大槌町では27日午後2時頃から雨が降り始めていて、山の煙の勢いも幾分落ち着いてきているように見えます。地元の方に話を聞いたところ、「雨が降ってくれてうれしい。もっと降って火を消してほしい」と話していました。

ただ、雨が降る前には浪板地区の北側、隣の山田町との境にも火が迫っているように見え、依然、気が抜けない状況です。