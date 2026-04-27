２７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円４１銭前後と前週末午後５時時点に比べ２０銭強のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８６円８７銭前後と同２０銭程度のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１５９円５０銭前後で推移していたが、午後１時２０分過ぎに１５９円１５銭近辺まで下落した。米ニュースサイトのアクシオスが日本時間午前に、イランがパキスタンを通じ、ホルムズ海峡の再開と戦争終結に関する新たな提案を米国に示したと報じた、と伝わり「有事のドル買い」の解消でドル売り・円買いが活発化した。核協議はホルムズ海峡の封鎖が解除されてから開始するとしている。この報道を受け、１５９円１０銭台までドル安・円高が進行したが、下値には買いが入り午後３時にかけ１５９円４０銭前後へ値を戻した。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７２２ドル前後と同０．００３０ドル強のユーロ高・ドル安で推移している。



出所：MINKABU PRESS