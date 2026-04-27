アドテストの２７年３月期、最終益２４％増と連続最高益更新を計画 ＡＩ需要追い風 アドテストの２７年３月期、最終益２４％増と連続最高益更新を計画 ＡＩ需要追い風

リンクをコピーする みんなの感想は？

アドバンテスト<6857.T>は２７日の取引終了後、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を開示した。今期の売上高予想は前期比２５．８％増の１兆４２００億円、最終利益予想は同２４．０％増の４６５５億円とした。前期に続き過去最高益の更新を計画する。主力の半導体テスターで、ＡＩ関連向けを中心に売り上げの伸長を想定。高性能ＤＲＡＭ向けの販売拡大も見込む。



今期の年間配当予想は未定とした。２６年３月期の売上高は前の期比４４．７％増の１兆１２８６億１０００万円、最終利益は同２．３倍の３７５３億５３００万円となり、これまでの計画を上回って着地した。未定としていた前期の期末配当は３０円で決定。２６年３月期の年間配当は前の期比２０円増配の５９円となった。



出所：MINKABU PRESS