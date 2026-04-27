明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

○経済統計・イベントなど



０８：３０ 日・失業率

０８：３０ 日・有効求人倍率

２２：００ 米・住宅価格指数

２２：００ 米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数

２３：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数

２３：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）

※日・日銀金融政策決定会合の結果発表

※日・日銀「経済・物価情勢の展望（展望レポート）」

※日・閣議

※米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）１日目

※米・７年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：関電工<1942>，クラフティア<1959>，山パン<2212>，トヨタ紡織<3116>，トクヤマ<4043>，信越化<4063>，積水化<4204>，大塚ＨＤ<4578>，ＯＬＣ<4661>，電通総研<4812>，豊田織<6201>，コマツ<6301>，住友重<6302>，ジェイテクト<6473>，三菱電<6503>，富士電機<6504>，ソシオネクス<6526>，マキタ<6586>，マブチ<6592>，ＮＥＣ<6701>，ＴＤＫ<6762>，デンソー<6902>，アイシン<7259>，豊田合<7282>，コクヨ<7984>，日本取引所<8697>，相鉄ＨＤ<9003>，ＪＲ東海<9022>，東京メトロ<9023>，スカＪＳＡＴ<9412>，中部電<9502>，中国電<9504>，東ガス<9531>ほか

※海外企業決算発表：コカ・コーラ，ビザほか



出所：MINKABU PRESS